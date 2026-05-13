Ricerca un anticorpo aiuta a rigenerare le fibre nervose dopo una lesione

Una nuova ricerca ha individuato un anticorpo chiamato NG101 in grado di favorire la rigenerazione delle fibre nervose dopo una lesione del midollo spinale. Lo studio ha analizzato come questo anticorpo agisce nel promuovere la ripresa delle fibre nervose danneggiate. Attualmente, si stanno studiando i possibili sviluppi di terapie che potrebbero aiutare le persone con paralisi causata da lesioni nervose, grazie alle proprietà di NG101.

Un anticorpo riesce a guidare la rigenerazione delle fibre nervose dopo una lesione del midollo spinale: si chiama NG101 e capire il suo meccanismo d’azione potrebbe in futuro portare a terapie per aiutare persone che hanno paralizzate a causa di lesioni nervose. Autore della scoperta è il gruppo di ricerca svizzero guidato da Patrick Freund, dell’Università di Zurigo e dell’ospedale universitario Balgrist, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications. La scoperta dell’anticorpo risale a circa 30 anni fa ed è noto che questo complesso molecolare è in grado di bloccare la proteina Nogo-A, presente nelle guaine che avvolgono le fibre nervose del midollo spinale e del cervello e agisce bloccando la guarigione delle fibre nervose danneggiate.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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