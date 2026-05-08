Pensionato getta per errore 4mila euro nei rifiuti | operatore ecologico lo aiuta e li ritrova dopo ore di ricerca in discarica

Il 28 aprile a Minervino Murge, in provincia di Barletta-Andria-Trani, un pensionato ha accidentalmente smaltito 4mila euro in contanti. Un operatore ecologico, durante le normali attività di raccolta, ha notato il denaro tra i rifiuti e ha deciso di aiutare. Dopo ore di ricerca nella discarica, l’operatore è riuscito a recuperare i soldi, restituendoli al proprietario. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del denaro e la restituzione all’avente diritto.

Un operatore ecologico in Puglia è diventato per un giorno l’eroe della sua comunità. È successo a Minervino Murge la mattina del 28 aprile, quando un pensionato del piccolo comune in provincia di Barletta-Andria-Trani ha gettato per errore nei rifiuti 4mila euro in contanti. Soldi frutto di anni di risparmi che sarebbero andati persi sotto 100 quintali di indifferenziata senza l’intervento di Valerio Angarano. Netturbino di 34 anni, Angarano era già al lavoro dalle 5 del mattino quando, intorno alle 8, ha ricevuto la chiamata del pensionato. “L’uomo – racconta l’operatore a ilfattoquotidiano.it – era preoccupato e non sapeva cosa fare”. L’anziano era convinto che il sacchetto fosse ormai perso, schiacciato dal compattatore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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