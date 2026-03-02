All' Irst un convegno nazionale su ricerca traslazionale in oncologia e medicina di genere

All'Irst si tiene un convegno nazionale dedicato alla ricerca traslazionale in oncologia e medicina di genere. Durante l'evento si discutono le differenze biologiche e cliniche tra uomini e donne, che influenzano aspetti come prevenzione, diagnosi e risposte ai trattamenti oncologici. Sono presenti ricercatori e medici che condividono aggiornamenti e risultati sulle tematiche di genere in ambito medico.

Le differenze biologiche e cliniche tra uomini e donne incidono in modo significativo in tutti gli ambiti di salute, in particolare sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla risposta ai trattamenti oncologici. A questi temi è dedicato il secondo congresso “La ricerca traslazionale incontra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Scienza italiana: disparità di genere frena ricerca e innovazione, testimonianze da convegno Lincei.Oltre il Laboratorio: La Scienza Italiana e la Lunga Ombra della Disparità di Genere Roma, 11 febbraio 2026 – L’eco delle testimonianze raccolte... Fisioterapia e medicina dello sport a confronto: torna il Convegno Nazionale FIFSA Roma grandi specialisti riuniti per una giornata di approfondimento sulla riabilitazione, la cura e la salvaguardia della salute degli atleti Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a All Irst. Argomenti discussi: StraWoman, l'8 marzo si corre per il diritto allo studio dei giovani pazienti dello Ior; Cuore a mille tra asfalto e pedali: arriva il Duathlon Sprint, guida alla domenica di gara. L’Irst resta un pilastro. La Regione lo promuove: Verrà valorizzatoLa richiesta è quella di favorire il mantenimento della qualifica di Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), tutelare lo sviluppo della rete oncologica e il valore strategico dell ... ilrestodelcarlino.it