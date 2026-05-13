Ricerca contro il cancro | la delegazione di Novara della Fondazione Veronesi finanzia tre giovani ricercatori

Da novaratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione locale della Fondazione Veronesi ha destinato fondi a tre giovani ricercatori impegnati nello studio del cancro. I finanziamenti ricevuti permetteranno loro di continuare le proprie ricerche e approfondire vari aspetti legati alla malattia. La scelta è stata fatta per sostenere direttamente i progetti di ricerca condotti da questi professionisti nel territorio novarese. La decisione si inserisce in un’iniziativa più ampia di supporto alla ricerca oncologica.

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Tre nuovi ricercatori potranno proseguire i propri studi contro il cancro grazie alla generosità del territorio novarese. La delegazione locale della Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Anna Chiara Invernizzi, ha infatti raccolto i fondi necessari per finanziare tre borse di ricerca annuali.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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