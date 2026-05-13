Riccione capitale della scherma Under 14 | le fasi finali del Gp Giovanissimi in diretta su Amazon Prime
A Riccione si stanno disputando le fasi finali del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving, con le competizioni di scherma dedicate alla categoria Under 14. L'evento è trasmesso in diretta su Amazon Prime. La manifestazione coinvolge numerosi giovani atleti che si sfidano nelle diverse discipline della scherma, portando avanti una tradizione che si ripete da anni nella località romagnola.
Entra nel vivo la fase conclusiva del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” - Trofeo Kinder Joy of Moving. Dopo una settimana di intense competizioni che hanno trasformato la Perla verde nel cuore pulsante della scherma italiana, coinvolgendo oltre tremila giovani promesse giunte in città.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gran Premio Giovanissimi Riccione 2026: 3mila Under 14 in pedana, finali in diretta su Assalto TV e Amazon Prime
GPG di Riccione al via: tutto in diretta su Assalto TV e Amazon PrimeScatta oggi a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana Under 14.
Argomenti più discussi: Riccione capitale della scherma, annata da record; Riccione capitale della scherma: chiusi i Tricolori Master dei record, da domani il PlayHall accoglie le migliaia di giovani del Gran Premio Giovanissimi.
???????? ???????? ????? ??????? Si è chiusa ieri la straordinaria edizione dei ?????????? ???????? ??????, che ha confermato Riccione come capitale della scherma italiana. L’evento ha celebrato lo spirito senza età con numeri facebook
Riccione capitale della scherma Under 14: finali del GP Giovanissimi su PrimeOrganizzazione, accoglienza e pubblico rendono l’evento un riferimento della scherma italiana. Finali in streaming su Sportface e Amazon Prime ... altarimini.it
Riccione capitale della scherma, annata da recordRiccione capitale della scherma, annata da record. Turismo sportivo sempre più importante per il turismo della città. Dopo il record ... lapiazzarimini.it