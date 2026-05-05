Gran Premio Giovanissimi Riccione 2026 | 3mila Under 14 in pedana finali in diretta su Assalto TV e Amazon Prime

A Riccione si sta svolgendo il Gran Premio Giovanissimi 2026, con circa 3.000 atleti under 14 impegnati nelle competizioni. Le gare, che durano otto giorni, prevedono la disputa di 24 titoli italiani nelle discipline di fioretto, sciabola e spada. Per la prima volta, le finali vengono trasmesse in diretta su Amazon Prime Video, in collaborazione con Sportface e Digital United Studios.

Otto giorni di gare, 24 titoli italiani in palio tra fioretto, sciabola e spada. Grande novità: le fasi finali live su Amazon Prime Video in collaborazione con Sportface e Digital United Studios. La partnership con Kinder Joy of Moving compie 18 anni. Mancano due giorni e il conto alla rovescia è quasi agli sgoccioli. Da giovedì 7 a giovedì 14 maggio, il PlayHall “Massimo Pironi” di Riccione tornerà ad essere il cuore pulsante della scherma giovanile italiana con il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Tremila atleti Under 14 in pedana, 24 titoli italiani da assegnare tra fioretto, sciabola e spada, e...🔗 Leggi su Sportface.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Piemonte – Circa 90 atleti in pedana per l’allenamento CAF riservato al Gran Premio Giovanissimi; 3 al GPG di Riccione 2026. Kinder Joy of Moving e Federazione Italiana Scherma, la partnership diventa maggiorenne: 18 anni di valori condivisi, celebrati al PlayHall; Scherma Monza sul podio a Riccione: bronzo tricolore per Incorvaia nella spada; In luce in Umbria i talenti del Koala. Matera si piazza sesto su duecento.

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#joibeacjasemê Tra qualche giorno prenderà il via il GPG, il Gran Premio Giovanissimi di scherma dedicato agli under 14: un trofeo che mi fa tornare alla mente tanti ricordi legati alla mia famiglia e ai miei primi passi in pedana. Un grandissimo in bo - facebook.com facebook