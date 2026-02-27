Spazio alla letteratura Rossella Savelli presenta il nuovo saggio dedicato alla storia della Casa del Balilla

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, nel salone "Aurora" di Palazzo Albicini è in programma la presentazione di un saggio realizzato da Rossella Savelli dal titolo "La casa del balilla di Cesare Valle a Forlì (1933-1935)". Introdurrà e dialogherà con l'autrice Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla Cultura di Forlì. Rossella Savelli, laureata in Architettura con il massimo dei voti all'Università di Venezia, è una docente di Storia dell'Arte in servizio al Liceo "G.B. Morgagni" di Forlì, nonché una socia del Circolo "Aurora". L'ingresso all'iniziativa è aperto a tutti. Il museo civico San Domenico apre alla... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nasce la Biblioteca del Museo de’ Medici, a Firenze un nuovo presidio dedicato alla storia del libro anticoIl Museo de’ Medici amplia la propria missione culturale inaugurando la Biblioteca del Museo de’ Medici, un nuovo polo dedicato allo studio, alla...

Leggi anche: “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta

Argomenti discussi: Federica Iacobelli. Teatro, infanzia, libertà; Weekend con Armonia: Design & Benessere.

'Sabati e domeniche d'autore', spazio alla letteratura a MontecassianoRiparte l'edizione 2026 di Sabati e domeniche d'autore, la rassegna culturale promossa dal comune di Montecassiano (Macerata) insieme al circolo culturale Scaramuccia, ospitata negli spazi della ... ansa.it