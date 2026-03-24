Perugia interventi di asfaltatura | la mappa delle zone interessate dai lavori

Il Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di bitumatura sul alcune strade del capoluogo. Via Tramontani, via del Bartoccio, strada del Piano, via G. dell’Uomo, via C’impanzi, strada Balanzano, via Sbrena, strada dei Ferrini, via Tarconte Il Comune ha disposto la proroga dell’ordinanza n.390 del 6 marzo 2023 che resterà in vigore fino al 31 marzo 2026 con i seguenti provvedimenti: senso unico di marcia in via Orazio Tramontani, nel tratto interessato dai lavori, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo degli stessi. Divieto di transito in via del Bartoccio, nel tratto interessato dai lavori, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo degli stessi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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