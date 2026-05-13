Restano tutti irrisolti i problemi igienico-sanitari dell’area via Via Filzi

Arezzo, 13 maggio 2026 – I problemi igienico-sanitari nell’area di via Filzi continuano a essere irrisolti. La decisione presa nel 2018 da parte di alcuni rappresentanti locali non ha portato ai risultati sperati, e la situazione rimane critica. Non sono stati attuati interventi risolutivi in questi anni e le condizioni della zona sono ancora al centro delle preoccupazioni. Nessuna soluzione concreta è stata adottata fino a oggi.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – «Restano tutti irrisolti i problemi igienico-sanitari dell’area via Via Filzi Fallimentare la scelta fatta nel 2018 da parte di Ghinelli, Gamurrini, Comanducci & c. Era il 26 marzo del 2025 quando il Comune di Arezzo ha emesso un’ordinanza alla proprietà dell’immobile e dell’area di Via Filzi con la quale veniva chiesto di realizzare opere per la messa in sicurezza della zona e per la prevenzione di futuri inconvenienti igienico sanitari: da quella data nulla di concreto è successo. L’ordinanza, tra l’altro non la prima di questo tenore, è stata disattesa è il Comune cosa ha fatto? niente Permangono quindi, ad oggi,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Restano tutti irrisolti i problemi igienico-sanitari dell’area via Via Filzi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Franco Caracciolo nuovo direttore dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’area distrettuale metropolitana della AslFranco Caracciolo alla guida dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’area distrettuale metropolitana della Asl di Pescara. Controlli igienico-sanitari nel centro di Catania: sanzionate due attività alimentariABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche dei carabinieri sulla sicurezza alimentare Controlli mirati sulla sicurezza alimentare sono stati effettuati nel...