Franco Caracciolo è stato nominato nuovo direttore dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’area distrettuale metropolitana della Asl di Pescara. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente sanitario, senza ulteriori dettagli sui termini dell’incarico o sulle modalità di selezione. La sua designazione entra in vigore immediatamente, sostituendo il precedente responsabile.

Franco Caracciolo alla guida dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’area distrettuale metropolitana della Asl di Pescara.Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Vero Michitelli, ha conferito a Caracciolo l’incarico di direttore medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base della Uoc (unità operativa complessa, ndr) area distrettuale metropolitana. Il contratto è stato sottoscritto il 26 marz,o in attuazione della deliberazione numero 310 del 9 marzo, che ha approvato la graduatoria finale dell’avviso pubblico e disposto il conferimento dell’incarico. Caracciolo prenderà servizio il primo aprile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Franco Caracciolo nuovo direttore dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’area distrettuale metropolitana della Asl

Articoli correlati

Pubblicazioni scientifiche e 3mila interventi di cataratta, chi è il nuovo direttore dell’oculistica dell’Asl To3 Alberto OssellaAlberto Ossella, 63 anni, è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’ASL TO3 (ospedali di Rivoli, Pinerolo, Susa e Venaria...

Sanità, Jacopo Massei nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell'Asl Toscana nord ovestJacopo Massei, attuale direttore dell’unità operativa Psichiatria Versilia, è anche direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze...

Una raccolta di contenuti su Franco Caracciolo

Discussioni sull' argomento Franco Caracciolo alla guida dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’Area distrettuale Metropolitana ASL Pescara; Straordinaria esibizione di Alessandro Quarta al Palacultura; Catanzaro, il violino rock di Alessandro Quarta conquista il Comunale con I Cinque Elementi.

Franco Caracciolo alla guida dell’organizzazione dei servizi sanitari di base dell’Area distrettuale Metropolitana della ASL di Pescara Il Direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, ha conferito al Dr. Franco Caracciolo l’incarico di Direttore medico - facebook.com facebook