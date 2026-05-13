respingiamoli gli antifascisti contro la remigrazione e il mondo che non capiscono

Il 13 maggio si è svolto un dibattito sulla manifestazione prevista a Roma il 13 giugno, organizzata da un movimento contro la remigrazione. Un gruppo di antifascisti ha pubblicato un appello in cui invita a respingere questa iniziativa, criticando la posizione degli organizzatori. La mobilitazione ha scatenato reazioni di diversa natura, attirando l’attenzione sui temi legati alla gestione dei flussi migratori e alle posizioni politiche sui diritti e l’integrazione.

Roma, 13 mag – La cosa interessante dell’appello di Cambiare Rotta contro la manifestazione del 13 giugno a Roma sulla remigrazione non è l’accusa di razzismo. Quella era scontata. È il metodo con cui l’accusa viene costruita: due fatti di cronaca, un fermo di polizia a Milano e un omicidio a Taranto, vengono presi, saldati tra loro e trasformati nella prova di un’unica tesi politica. Il razzismo uccide, il governo è il mandante, la remigrazione sarebbe il clima culturale che arma le mani. Tutto torna, purché si rinunci a guardare la realtà per quella che è. Ovviamente Cambiare Rotta non è una sigla neutra. Si definisce apertamente...🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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