Non concedete spazi pubblici | la petizione degli antifascisti contro la legge sulla remigrazione

Gli antifascisti hanno avviato una petizione su Change.org contro la legge sulla remigrazione, raccogliendo già oltre 1.100 firme. La mobilitazione prosegue con l'obiettivo di coinvolgere le istituzioni, mentre l'Assemblea Permanente Antifascista si prepara a confrontarsi con le questioni legali e politiche legate a questa iniziativa. La questione ha attirato l'attenzione di gruppi e cittadini interessati alla discussione pubblica.

Il numero delle firme su Change.org ha già superato quota 1.100, ma la vera sfida per l'Assemblea Permanente Antifascista si gioca sul terreno istituzionale. Qualche giorno fa, la rete bresciana ha lanciato una petizione diretta a tutte le amministrazioni della provincia, capoluogo in testa, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Pistoia, contestazione degli “antifascisti” per iniziativa sulla remigrazionePomeriggio di tensione ieri in centro a Pistoia, in via degli Orafi, per l’arrivo di Luca Marsella, il leader del movimento “Remigrazione e... Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della LegaDopo l'iniziativa di CasaPound e soci, Rossano Sasso sta lavorando alla proposta del Carroccio: "Ci siamo quasi". La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Discussioni sull' argomento L'opposizione consiliare riese: La democrazia non è un 'regolamento condominiale'; Referendum, scontro a Sestri: il centrodestra attacca il patrocinio del Comune ad un evento per il No. Non concedete spazi pubblici: la petizione degli antifascisti contro la legge sulla remigrazioneL’Assemblea Permanente Antifascista lancia l'appello ai sindaci della provincia di Brescia per bloccare la propaganda di un progetto definito eversivo e razzista ... bresciatoday.it Lo spazio pubblico come proiezione della civiltà di un popoloLa sequenza – me ne rendo conto – è sempre la stessa: brusca frenata durante la camminata, sguardo fisso tra tenerezza e rimuginio, l’attimo della foto che di ritorno in patria mi permetterà di ... huffingtonpost.it Sono mesi che vado alla ricerca della mia indentità. Non capisco chi sono più. Non mi concedete più spazi e qualsiasi argomento non viene letto e viene bloccato . Mesi orsono non era così. Tutto era riportato e tenuto conto. L' Intelligenza Artificiale ha rovinat - facebook.com facebook