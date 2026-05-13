Residenza Ulisse per giovani aspiranti registi

Fino a venerdì è possibile iscriversi alla seconda edizione di Ulisse, una residenza artistica rivolta a giovani aspiranti registi. La struttura offre un’opportunità di formazione e confronto nel settore cinematografico, con programmi dedicati allo sviluppo di progetti e competenze pratiche. La residenza è rivolta a coloro che desiderano approfondire il loro percorso nel mondo del cinema e della regia, offrendo spazi dedicati e supporto qualificato.

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Iscrizioni aperte fino a venerdì per la seconda edizione di Ulisse, una residenza artistica gratuita che ha come obiettivo lo sviluppo di un progetto cinematografico documentario e la sua preparazione per il mercato dell’audiovisivo: dall’idea alla scrittura alla preparazione di tutti i materiali creativi, fino all’analisi produttiva e organizzativa. Ulisse si svolgerà dal 15 giugno al 7 novembre in sessioni on line e in presenza negli spazi di Manifatture Digitali di Prato in Santa Caterina, Pistoia in viale Antonio Pacinotti e con alcuni incontri nel corso del Festival dei Popoli a Firenze. Il progetto è rivolto a 12 giovani aspiranti registi e sceneggiatori: è possibile candidarsi inviando, entro il 15 maggio, l’apposito modulo di partecipazione scaricabile dal sito www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residenza Ulisse per giovani aspiranti registi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nasce “Ulisse”, la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario: aperta la call per 12 aspiranti registiDa giugno a novembre, in presenza e online, i partecipanti svolgeranno un percorso di formazione sull’iter di un documentario: dall’idea, alla... Cinema, a lezione di documentario: al via la residenza artistica UlisseFirenze, 29 aprile 2026 – È aperta la call per partecipare alla seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica che ha come obiettivo lo... Argomenti più discussi: Residenza Ulisse per giovani aspiranti registi; ULISSE, la Residenza italiana dedicata al cinema del reale: aperta la call per 12 giovani registi; Ulisse: il viaggio alla ricerca dei talenti del cinema documentario. ULISSE, la Residenza italiana dedicata al cinema del reale: aperta la call per 12 giovani registiIl percorso si articola su cinque mesi, in presenza e on-line. Per la domanda c'è tempo fino al 15 maggio. È aperta la call per partecipare alla II Edizione di ULISSE, la Residenza italiana interament ... mymovies.it