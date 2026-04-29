Nasce Ulisse la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario | aperta la call per 12 aspiranti registi

È stata aperta la call per partecipare a “Ulisse”, una residenza artistica dedicata allo sviluppo del cinema documentario. L'iniziativa si rivolge a dodici registi e prevede un percorso di formazione che si svolgerà da giugno a novembre, sia in presenza che online. Durante i mesi, i partecipanti avranno modo di lavorare sui loro progetti, con incontri e sessioni di approfondimento previste nel programma.

Da giugno a novembre, in presenza e online, i partecipanti svolgeranno un percorso di formazione sull’iter di un documentario: dall’idea, alla scrittura fino alla produzione e all’analisi organizzativa Nasce “Ulisse”, la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario: aperta la c.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nasce “Ulisse”, la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario: aperta la call per 12 aspiranti registi Notizie correlate Cinema, a lezione di documentario: al via la residenza artistica UlisseFirenze, 29 aprile 2026 – È aperta la call per partecipare alla seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica che ha come obiettivo lo... “Call a boomer”: nasce la cabina telefonica che connette la Gen Z con una residenza per anzianiSi chiama “Call a boomer” (letteralmente «Chiama un boomer») ed è un esperimento lanciato dalla start-up statunitense Matter Neuroscience.