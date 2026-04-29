Cinema a lezione di documentario | al via la residenza artistica Ulisse

È stata aperta la selezione per la seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica dedicata alla creazione di documentari cinematografici. La proposta si rivolge a registi e filmmaker interessati a sviluppare progetti originali attraverso un percorso di formazione e scambio. La residenza si svolgerà in una località toscana e durerà diverse settimane, coinvolgendo professionisti del settore e offrendo spazi di lavoro dedicati alla produzione e alla discussione critica.

Firenze, 29 aprile 2026 – È aperta la call per partecipare alla seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica che ha come obiettivo lo sviluppo di un progetto cinematografico documentario e la sua preparazione per il mercato dell'audiovisivo: dall'idea alla scrittura alla preparazione di tutti i materiali creativi e produttivi, fino ad un'attenta e strutturata analisi produttiva e organizzativa. La Residenza artistica “Ulisse” avrà luogo in Toscana si svolge nel corso di cinque mesi, dal 15 giugno al 7 novembre 2026, articolata in sessioni in presenza e sessioni online. Le sessioni in presenza si svolgono a Manifatture...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinema, a lezione di documentario: al via la residenza artistica Ulisse Notizie correlate Leggi anche: Max Gazzè al Teatro Toniolo con una "residenza artistica" di tre giorni Aperto il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora”PRATO CARNICO (UD) – Giovani cantautrici e cantautori a raccolta in Val Pesarina: si apre ufficialmente il bando per la quarta edizione della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Corto di Costituzione, il cinema diventa lezione di cittadinanza; Lezioni di cinema al Teatro Ordigno, incontro su Lina Wertmuller; L'ORA DI CINEMA; ORIZZONTI RIBELLI - UNA LEZIONE DI ZAPATISMO - Il 29 aprile proiezione d dibattito al Cineclub Arsenale di Pisa. A Corto di Costituzione, il cinema diventa lezione di cittadinanzaLa Costituzione può diventare un cortometraggio, un’intervista, uno spot. Può trasformarsi in immagini, dialoghi e storie capaci di parlare il linguaggio ... ciakmagazine.it Il cinema entra in aula: a Piano di Sorrento una lezione di inclusione e cittadinanzaIl grande schermo entra in aula non per intrattenere, ma per educare il cuore e la mente. Si è svolta lunedì 20 aprile 2026, con grande successo, presso il Cinema teatro Delle Rose ... torresette.news Il Diavolo veste Prada ritorna in tv! L'ennesima replica dell'iconico film andrà in onda venerdì 1 maggio in prima serata su Canale 5. Ottima mossa di Mediaset che sfrutta l'onda dell'uscita del sequel al cinema - facebook.com facebook Buongiorno e buon Mercoledi ..."C'era una volta (Il cinema) America....", ma ancora prima il "Teatro La Marmora"..un po di storia: Con il boom di Cinecittà, Roma si presentava negli anni 50 come una città risorta da poco, con ancora tutto da costruire, e come x.com