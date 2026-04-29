Cinema a lezione di documentario | al via la residenza artistica Ulisse

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta la selezione per la seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica dedicata alla creazione di documentari cinematografici. La proposta si rivolge a registi e filmmaker interessati a sviluppare progetti originali attraverso un percorso di formazione e scambio. La residenza si svolgerà in una località toscana e durerà diverse settimane, coinvolgendo professionisti del settore e offrendo spazi di lavoro dedicati alla produzione e alla discussione critica.

Firenze, 29 aprile 2026 – È aperta la call per partecipare alla seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica che ha come obiettivo lo sviluppo di un progetto cinematografico documentario e la sua preparazione per il mercato dell'audiovisivo: dall'idea alla scrittura alla preparazione di tutti i materiali creativi e produttivi, fino ad un'attenta e strutturata analisi produttiva e organizzativa. La Residenza artistica “Ulisse” avrà luogo in Toscana si svolge nel corso di cinque mesi, dal 15 giugno al 7 novembre 2026, articolata in sessioni in presenza e sessioni online. Le sessioni in presenza si svolgono a Manifatture...🔗 Leggi su Lanazione.it

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