Repubblica Napoli | Napoli emergenza continua | Conte si affida ai giovani nella corsa Champions

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino in una partita caratterizzata da numerose assenze e scelte obbligate. La squadra si affiderà ai giovani per cercare di ottenere un risultato importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si svolgerà con alcune pedine chiave mancante e con la necessità di adattarsi alle circostanze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli arriva alla sfida con il Torino tra assenze pesanti e scelte obbligate. La squadra di Antonio Conte affronta l’anticipo del Maradona con una situazione di emergenza ormai cronica, ma con un obiettivo chiarissimo: difendere il posto in zona Champions. Lo racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, che analizza il momento degli azzurri alla vigilia della gara. Secondo Marco Azzi di Repubblica Napoli, la vigilia della partita è stata ancora una volta silenziosa per Antonio Conte, ormai abituato a preparare le gare con il profilo basso e senza dichiarazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

