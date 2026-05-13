Reno salvezza miracolo | Per noi è uno scudetto

Dopo la partita contro il Bagnacavallo, Matteo Guardigli, direttore sportivo della Reno, ha commentato con entusiasmo la salvezza raggiunta, definendola una vittoria paragonabile a un campionato vinto. La soddisfazione per aver evitato la retrocessione si è tradotta in parole di grande entusiasmo, senza mezzi termini. L’emozione di questa conquista ha coinvolto tutta la squadra e il staff, che hanno vissuto con intensità il momento di traguardo raggiunto.

"La gioia per questa salvezza è stata enorme, quasi come aver vinto un campionato". Non usa giri di parole Matteo Guardigli, ds della Reno, per fotografare l’emozione del dopo-partita contro il Bagnacavallo. Uno 0-0 sofferto, di quelli che tengono il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, ma che ha consegnato alla formazione di Sant’Alberto la permanenza in Promozione al termine di una stagione che definire travagliata sarebbe un eufemismo. Il percorso della Reno è stato una vera e propria scalata verticale, iniziata con i postumi di una retrocessione dolorosa e una rosa da ricostruire quasi integralmente. "Siamo dovuti ripartire da zero — spiega Guardigli — all’inizio erano rimasti solo in 3, poi diventati 2 a gennaio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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