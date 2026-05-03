Samb miracolo Boscaglia | doppietta di Lonardo e salvezza diretta

Nell'ultima giornata di campionato, il team ha centrato la salvezza diretta grazie a una doppietta di un giocatore, che ha permesso di evitare i playout. L'allenatore ha guidato la squadra attraverso un cambiamento rispetto alla gestione precedente, portando nuovi stimoli e risultati. Tra i protagonisti della salvezza ci sono stati anche altri calciatori che hanno contribuito con prestazioni decisive, affiancando il bomber che ha segnato i due gol decisivi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Boscaglia a trasformare il gruppo dopo Palladini?. Chi sono stati i veri trascinatori della salvezza insieme a Eusepi?. Perché alcuni acquisti chiave sono spariti dai radar dopo il mercato?. Quali giovani riceveranno più spazio per il prossimo campionato?.? In Breve Eusepi guida lo spogliatoio con nove reti segnate durante il campionato.. Candellori contribuisce con quattro reti e Zini con tre gol fondamentali.. L'infortunio di Orsini e la sosta di Paolini hanno condizionato la rosa.. Piccoli si conferma miglior acquisto con un assist decisivo contro Pesaro.. La salvezza della Samb è stata sigillata grazie alla doppietta di Lonardo contro il Pesaro, un traguardo che interrompe il baratro vissuto dopo l’addio a Palladini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samb, miracolo Boscaglia: doppietta di Lonardo e salvezza diretta Notizie correlate Miracolo Samb: doppietta folle di Lonardo al 99? salva la squadra? Cosa sapere Lonardo segna doppietta al 99' al Benelli di Pesaro salvando la Samb. Samb, il muro di Boscaglia sfida Pesaro per la salvezza? Cosa sapere La Samb di Boscaglia punta alla salvezza diretta nella sfida di Pesaro. Altri aggiornamenti Si parla di: Vis Pesaro-Samb 2-3, Lonardo rimette i rossoblù in Serie C con una doppietta. Samb sei salva!Finisce 3-2 contro la Vis Pesaro, i giocatori rossoblu piangono di gioia. Decisivo Lonardo con i gol segnati al 98' e al 99': la squadra di Boscaglia resta in Serie C ... lanuovariviera.it Samb, segnali di vita. L’effetto Boscaglia c’èNove partite per risalire la china e provare ad evitare i play out. La prima di Roberto Boscaglia a Ravenna è stata negativa per quanto riguarda il risultato ma allo stesso tempo, almeno nel secondo ... ilrestodelcarlino.it