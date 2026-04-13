Il Verona si trova in una situazione difficile, con la possibilità di retrocedere ormai vicina. La squadra, allenata da Sammarco, ha subito la quarta sconfitta consecutiva nell’incontro disputato all’Olimpico contro il Grande Torino. Questa sconfitta ha provocato un deciso spostamento nella classifica, complicando ulteriormente il cammino verso la salvezza. La squadra ora si trova costretta a cercare punti importanti nelle prossime partite per evitare la retrocessione.

La lotta per la permanenza in categoria verso il tramonto. La squadra guidata da Sammarco ha subito il quarto colpo consecutivo nell’Olimpico contro il Grande Torino, una sconfitta che sposta drasticamente gli equilibri della classifica. Il distacco rispetto alla Cremonese è ora di 9 punti, un divario che si fa più pesante con il tempo che scorre: restano infatti soltanto 6 turni prima della fine del campionato. Il miracolo necessario tra calcoli e calendario. Per i veneti la salvezza non è più una semplice questione di punti, ma richiede un evento straordinario, quasi epico, per invertire la rotta. Con soli sei appuntamenti rimasti, ogni errore diventa fatale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvezza a un passo dal baratro: serve un miracolo per il Verona

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