Renderla inclusiva | talk e live al Circolo Belleri sui diritti LGBTQIA+

Domenica 17 maggio a Piacenza si svolgerà l’evento “Renderla inclusiva: la città che vogliamo” al Circolo Belleri, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. L’iniziativa prevede un talk e un live, con l’obiettivo di discutere sugli spazi urbani, i diritti e le modalità di inclusione delle persone LGBTQIA+. L’appuntamento mira a favorire un momento di confronto e partecipazione sulla tematica.

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