Renderla inclusiva | talk e live al Circolo Belleri sui diritti LGBTQIA+
Domenica 17 maggio a Piacenza si svolgerà l’evento “Renderla inclusiva: la città che vogliamo” al Circolo Belleri, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. L’iniziativa prevede un talk e un live, con l’obiettivo di discutere sugli spazi urbani, i diritti e le modalità di inclusione delle persone LGBTQIA+. L’appuntamento mira a favorire un momento di confronto e partecipazione sulla tematica.
In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, domenica 17 maggio a Piacenza si terrà “Renderla inclusiva: la città che vogliamo”, un momento di confronto e partecipazione dedicato al tema degli spazi urbani, dei diritti e dell’inclusione delle persone.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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