Femme Fest al Circolo Arci Belleri una serata contro la violenza di genere

Al Circolo Arci Belleri si è svolta una serata dedicata alla violenza di genere, organizzata per promuovere il confronto e l’informazione sul tema. Durante l’evento sono state presentate testimonianze e approfondimenti sugli strumenti giuridici disponibili, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e favorire un momento di ascolto e riflessione collettiva.

Una serata di incontro, ascolto e consapevolezza per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze, strumenti giuridici e riflessione collettiva. È questo il cuore dell’appuntamento promosso da Femme Fest, in programma sabato 11 aprile al Circolo Arci Belleri di Piacenza. L’evento prenderà il via alle ore 18,30 con un aperitivo di autofinanziamento, momento conviviale pensato per sostenere le attività del festival e favorire la partecipazione della comunità. Alle ore 19,30 spazio al talk “Voci che rompono il silenzio: tra storia, leggi e consapevolezza”, realizzato in collaborazione con l’associazione A Voce Alta. Un incontro che intreccia esperienze personali e competenze professionali, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e costruire strumenti di consapevolezza condivisa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Femme Fest, al Circolo Arci Belleri una serata contro la violenza di genere Articoli correlati "La rivoluzione al punto zero", Silvia Federici presenta il suo libro al Circolo Arci BelleriTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8)... Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio: in scena “Barbablù”Il Teatro del Cerchio ospita una serata speciale, venerdì 9 gennaio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, per ricordare che...