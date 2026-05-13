Relamping | nuova luce nella palestra del Greppi a Monticello

Recentemente, è stato completato un intervento di relamping nella palestra di un istituto superiore della Brianza. Dopo aver migliorato l’illuminazione delle palestre di un altro liceo della zona, anche questa struttura ha ricevuto un aggiornamento dell’impianto di illuminazione. L’intervento mira a garantire una migliore visibilità durante le attività sportive e a ridurre i consumi energetici. La palestra ora dispone di luci più efficienti e adeguate alle esigenze degli studenti.

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