È stato installato un nuovo sistema di riscaldamento nella palestra comunale ‘Amelia Morselli’, utilizzata dalle scuole Romagnoli. L’intervento mira a migliorare le condizioni ambientali e garantire un comfort più adeguato durante tutto l’anno. La sostituzione dell’impianto precede l’arrivo delle temperature più rigide e si inserisce in un progetto di aggiornamento delle strutture sportive comunali.

E’ entrato in funzione il nuovo impianto di riscaldamento della palestra comunale ‘Amelia Morselli’ in uso alle scuole Romagnoli. Lo comunica il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto). La vecchia caldaia che aveva dato problemi è stata sostituita con una nuova che è stata posizionata esternamente. Lo scorso 5 gennaio l’impianto in uso alla palestra aveva avuto un problema tecnico e 25 persone erano rimaste intossicate dal monossido di carbonio. Erano ragazze sui 13 anni e poi giocatrici più adulte di oltre 20 anni che avevano effettuato sessioni di allenamento di pallavolo. L’allarme era stato lanciato da alcune atlete e il pronto intervento dei vigili del fuoco fece sì che la sventura non si trasformasse in tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova caldaia nella palestra del monossido

Famiglia uccisa dal monossido, la caldaia era nuova: tubature sotto accusa. Lo strazio del vicino che li ha trovati: «Erano vivi, poi mi è girata la testa»Una tragedia che si ripete dopo 30 anni: a Porcari, in provincia di Lucca il monossido di carbonio ha sterminato una famiglia di quattro persone di...

"Monossido nella palestra. Famiglie tenute all’oscuro""Come componente genitori del consiglio d’istituto e soprattutto come genitori in generale siamo molto allarmati da quanto avvenuto.

Forlimpopoli, nuova caldaia alla De AmicisLe classi poli sono tornate, finalmente, calde. La nuova caldaia è stata montata nello scorso fine settimana, garantendo così la continuità delle lezioni, messe a dura prova dalle condizioni al limite ... ilrestodelcarlino.it

Polemiche per la caldaia esterna alla palestraE' stata realizzata a tempo di record e verrà inaugurata la prossima settimana la nuova palestra del centro studi: un pallone destinato a diventare punto di riferimento per i bambini delle scuole ma ... ilsecoloxix.it