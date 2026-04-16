Tre computer distrutti e danni nella nuova palestra | vandali devastano nella notte il Liceo classico

Nella notte tra martedì e mercoledì, alcuni individui non identificati sono penetrati nel Liceo Classico Dante Alighieri, causando danni significativi. Tra i danni più evidenti, tre computer sono stati distrutti e sono stati danneggiati altri elementi all’interno della nuova palestra della scuola. La scoperta del raid ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un raid notturno che costa parecchi danni alla scuola. Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni ignoti si sono intrufolati all'interno del liceo classico Dante Alighieri, provocando una gran quantità di danni. Al momento non è chiaro se l'intento iniziale fosse quello di rubare qualcosa o solo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Palestra del liceo classico, lavori nella zona esterna. “Nuovi spazi per le attività”Pontedera, 12 aprile 2026 – Conto alla rovescia per importanti lavori di ristrutturazione che interesseranno il Liceo XXV Aprile di Pontedera a cura... Roma: ancora vandali al liceo Righi nella notte, in corso sopralluogoIgnoti si sono introdotti nella notte nella succursale del liceo scientifico romano Augusto Righi, situato in via Boncompagni, e hanno provocato...