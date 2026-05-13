Regno Unito re Carlo | Impegno incrollabile nei confronti della Nato
Il re del Regno Unito ha dichiarato che i ministri si concentreranno sul miglioramento delle relazioni con i paesi europei, considerandolo un passo importante per la sicurezza del continente. Durante un discorso pubblico, ha ribadito l’impegno del suo governo nei confronti della NATO, sottolineando l’importanza di collaborare strettamente con gli alleati. La frase è stata pronunciata in un contesto di attenzione alle dinamiche internazionali di difesa e collaborazione.
“I miei ministri si adopereranno per migliorare le relazioni con i partner europei, un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza europea”. Lo ha detto il re Carlo III leggendo il King’s Speech, il tradizionale discorso preparato dal governo che illustra il programma legislativo del prossimo anno. Il Re ha anche sottolineato l’importanza dell’alleanza con la Nato definita “incrollabile”. Conte ai giornalisti dopo il ricovero: “Ben ritrovati. Come sto? Benissimo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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