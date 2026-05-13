Il re ha parlato in Parlamento affermando che i ministri lavoreranno per migliorare i rapporti con i partner europei, considerandolo un passaggio importante per la sicurezza dell’Europa. Ha anche dichiarato un impegno costante nei confronti della NATO, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua comunicazione si è concentrata su queste tematiche, senza altri riferimenti o commenti aggiuntivi.

“I miei ministri si adopereranno per migliorare le relazioni con i partner europei, un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza europea”. Lo ha detto il re Carlo III leggendo il King’s Speech, il tradizionale discorso preparato dal governo che illustra il programma legislativo del prossimo anno. Il Re ha anche sottolineato l’importanza dell’alleanza con la Nato definita “incrollabile”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III, il discorso in Parlamento: “Impegno incrollabile nei confronti della Nato”

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