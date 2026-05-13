Nel Regno Unito, si susseguono le notizie riguardanti possibili cambiamenti nel governo laburista. Dopo le dimissioni di alcune ministre e il ritiro del mandato di un sottosegretario alla Sanità, si fanno avanti nomi che potrebbero essere considerati per la successione a Keir Starmer come leader del partito. La situazione interna al partito sembra attraversare una fase di turbolenza, con diverse figure che lasciano i loro incarichi.

Il governo di Keir Starmer, leader laburista sempre più sulla graticola, continua a perdere pezzi. Dopo i passi indietro delle ministre Miatta Fahnbulleh, Jess Phillips e Alex Davies-Jones, anche il sottosegretario alla Sanità Zubir Ahmed ha rimesso il mandato nelle mani del premier britannico. «è chiaro, dagli ultimi giorni, che l’opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha ormai perso irrimediabilmente la fiducia» in Starmer come primo ministro. L’inquilino di Downing Street continua a respingere l’ipotesi di dimissioni, ma la fronda all’interno del Labour si sta allargando e girano già alcuni nomi per la sua successione. After reflection, I have tendered my resignation as a health minister to the Prime Minister.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regno Unito, i nomi in lizza per sostituire Starmer come premier in caso di dimissioni

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