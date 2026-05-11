Il primo ministro britannico ha ricevuto un ultimatum da parte di un politico di spicco, che gli ha chiesto di dimettersi entro il mese di settembre. La richiesta è stata formulata da un'esponente di rilievo, nota per aver criticato pubblicamente le decisioni dell’attuale governo. La situazione si presenta come un possibile elemento di tensione all’interno del panorama politico del Regno Unito.

Catherine West, la Lady di Ferro che ieri aveva sfidato il primo ministro britannico Starmer, ha lanciato l'ultimatum. "Dimettiti entro settembre", gli ha intimato dopo il discorso di stamattina in cui il premier ha provato a ricucire con la base del partito per non perdere la leadership dopo la cocente sconfitta elettorale alle amministrative che visto i laburisti perdere 1.500 consiglieri comunali e Reform di Nigel Farage guadagnarne 1.300. Con buoni (e inattesi) risultati anche per liberali e Verdi. "Ho ascoltato il primo ministro stamattina. Accolgo con favore la rinnovata energia e le nuove idee. Ma è troppo poco e troppo tardi", ha sottolineato West, che ha annunciato che cercherà di raccogliere il sostegno degli 81 deputati necessari (il 20% degli eletti) per sfidare formalmente Starmer e puntare alla guida del Labour Party.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regno Unito, ultimatum al premier Starmer: "Dimettiti entro settembre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Regno Unito, sconfitta per Starmer all’elezione di Manchester: ora il premier rischia la poltronaIl castello di carte di Sir Keir Starmer sta scricchiolando pericolosamente sotto il peso di una sconfitta che ha il sapore del disastro politico.

Regno Unito, 40 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Due donne vogliono sostituirloCatherine West domani sfiderà Keir Starmer per la leadership del partito laburista se il primo ministro non fisserà una data per le dimissioni.

Argomenti più discussi: L'ultimatum a Starmer dopo il tracollo alle amministrative: lasci altrimenti sarà sfidato; Le liti interne, la rivolta celtica e l'ultimatum di una deputata: Starmer in bilico dopo la sconfitta; Starmer sotto ultimatum Labour: perché le 81 firme possono cambiare Downing Street; Regno Unito: le elezioni locali sono un banco di prova per Starmer, prevista crescita di Reform Uk e Verdi.

#regnounito L'ultimatum a #Starmer dopo il tracollo alle amministrative: lasci altrimenti sarà sfidato rainews.it/articoli/2026/…. x.com

Qualcuno gioca a Victoria 2 Ultimate Ultimatum? reddit

Starmer tira dritto. Non lascio, no al caos. Mettiamo il Regno Unito al centro d'EuropaL'intervento dopo la batosta elettorale: Non intendo farmi da parte. Occhi puntati sul Labour sulle prossime mosse, c'è una fronda che vuole ... huffingtonpost.it