Regno Unito 40 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer Due donne vogliono sostituirlo

Nel Regno Unito, 40 deputati del partito laburista hanno chiesto le dimissioni del leader attuale. Due donne si sono candidate per sostituirlo e, tra queste, Catherine West ha annunciato che domani sfiderà il primo ministro per la guida del partito, qualora non venga indicata una data precisa per il suo ritiro. La situazione politica si sta concentrando sulla leadership del partito e sulle decisioni di Starmer.

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Catherine West domani sfiderà Keir Starmer per la leadership del partito laburista se il primo ministro non fisserà una data per le dimissioni. La deputata britannica, ex Sottosegretario per l'Indo-Pacifico non è disposta a far passare sotto silenzio quei 1.500 consiglieri comunali e quei 40 sindaci persi alle amministrative del 7 maggio dal Labour. "Se nessun ministro si farà avanti per sostituire Sir Keir, lo farò io", ha affermato. Starmer domani è atteso al varco dal partito, a cui dovrà spiegare come il governo intenda andare avanti e cosa vuole fare per la Gran Bretagna dopo la cocente sconfitta elettorale. Le urne hanno penalizzato anche i conservatori, regalando più di 1.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regno Unito, 40 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Due donne vogliono sostituirlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regno Unito, sconfitta per Starmer all’elezione di Manchester: ora il premier rischia la poltronaIl castello di carte di Sir Keir Starmer sta scricchiolando pericolosamente sotto il peso di una sconfitta che ha il sapore del disastro politico. Regno Unito, urne aperte per le elezioni locali: Starmer rischiaUrne aperte nel Regno Unito per le elezioni locali e regionali, che potrebbero avere un forte impatto sul primo ministro Keir Starmer.