Un ex calciatore, noto per aver giocato in diverse squadre italiane, ha parlato della sua relazione con una nota showgirl. Durante un'intervista, ha riferito che un suo compagno di squadra avrebbe cercato di impedirgli di entrare in contatto con la donna. Il video dell'intervista è stato diffuso online, dove il calciatore racconta alcuni dettagli sulla vicenda.

Reginaldo, ex attaccante - tra le altre - di Parma e Siena, racconta della sua relazione con Elisabetta Canalis: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Reginaldo: "Elisabetta Canalis? Un compagno di squadra non ci voleva fare conoscere…"

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