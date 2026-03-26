Reginaldo ha riferito di aver conosciuto Elisabetta Canalis dopo tre mesi di tentativi e di aver subito attirato l’attenzione di molti in Italia. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di incontri tra figure pubbliche e il mondo dello spettacolo, dove storie di relazioni spesso attirano l’interesse dei media e del pubblico. La narrazione si concentra sugli aspetti personali dell’intervista, senza approfondimenti su dettagli legali o implicazioni future.

Quando il calcio incontra il mondo del gossip, a volte nascono storie d’amore che restano nella memoria. Nel 2008, Reginaldo, all’epoca giovane attaccante del Parma, si trovò al centro di una relazione che catturò l’attenzione di tutti con Elisabetta Canalis. Oggi, a distanza di anni, l’ex Serie A ha raccontato al podcast Pro Football i retroscena di quell’incontro che sembrava quasi orchestrato dal destino. L’attaccante brasiliano ha subito sottolineato il ruolo cruciale del collega Bernardo Corradi, che ha fatto da intermediario tra i due: “Bernardo Corradi, essendo la Santarelli (attuale moglie dell’ex calciatore) un’amica della Canalis, mi diceva sempre: ‘Guarda, c’è una ragazza amica mia che ti vuole conoscere, ma non ti posso dire il nome, perché è famosissima’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Erano tre mesi che Elisabetta Canalis voleva conoscermi. Sono stato l’uomo più invidiato d’Italia”: parla Reginaldo

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