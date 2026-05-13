Reggio Emilia ha accolto con entusiasmo la visita della principessa Kate Middleton, che si è presentata in una piazza decorata con i colori della bandiera inglese. Durante l’evento, sono stati scattati numerosi selfie tra i presenti. La principessa ha anche ricevuto in dono alcune figurine Panini d’epoca raffiguranti il principe William bambino. La giornata si è conclusa con un momento di incontro tra la folla e la royal.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una piazza festante, colorata con i toni della bandiera inglese, ha accolto l’atteso arrivo della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia. Un lungo corteo preceduto da moto e auto delle forze dell’ordine e poi è arrivata su una Bmw scura, blindata, da cui è scesa sorridente, accolta dal sindaco Marco Massari, in completo scuro e fascia tricolore. I fan della famiglia reale. I primi ad arrivare in piazza questa mattina sono stati i membri della community social Enjoy Coffee And More. Provenienti da tutta Italia, Sicilia compresa, sono 20 gli irriducibili fan della famiglia reale britannica, capitanati da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio incantata da Kate Middleton, selfie e un dono speciale: le figurine Panini d’epoca col principe William da bambino

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