Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell' ex principe Andrea

Il principe William e Kate Middleton partecipano ai BAFTA per dimostrare il loro impegno nel mondo dello spettacolo e distogliere l’attenzione dallo scandalo dell’ex principe Andrea. La coppia sceglie di apparire in pubblico, indossando abiti eleganti, per rafforzare l’immagine positiva della famiglia reale. La loro presenza si fa notare in un momento di crisi, sottolineando la volontà di mantenere stabilità e coesione. La loro scelta suscita molte reazioni tra il pubblico e i media.

The show must go on! Titolano i media britannici per raccontare l’arrivo del principe William e della principessa Catherine ai BAFTA Film Awards, che tornano in pubblico a pochi giorni dall’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor con l’accusa di sospetta cattiva condotta in un ufficio pubblico. La cornice è quella super glamour del red carpet annuale del Royal Festival Hall. Catherine, per l'occasione, ha scelto un abito rosa cipria già indossato nel 2019, per la cena di gala “100 Women in Finance” a sostegno della salute mentale nelle scuole. Senza dubbio questo è uno dei periodi più complessi degli ultimi decenni per la monarchia britannica, con sondaggi di gradimento in netta flessione e critiche sempre più insistenti nei confronti di Carlo III, accusato di aver aspettato troppo ad agire nei confronti del fratello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

