Reggio Emilia accoglie Catherine Alla principessa il primo Tricolore e tanti selfie in pi

A Reggio Emilia, Kate Middleton ha incontrato circa cinquanta bambini delle scuole dell'infanzia, salutandoli con un gesto amichevole. Durante la visita, la principessa ha ricevuto il primo Tricolore e si è fermata a scattare diversi selfie con i piccoli presenti. L'evento si è svolto in un'atmosfera informale, con la partecipazione di studenti e accompagnatori locali.

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AGI - Parte con un affettuoso saluto a cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Al suo arrivo, la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli alunni in piazza Prampolini di fronte alla sede del Comune. Poi ha abbracciato una ragazza. "Kate Kate" il grido delle tante persone assiepate da questa mattina dietro le transenne, cui la principessa ha rivolto un saluto. "È bellissima", commentano i fan. Tailleur pantaloni blu pervinca con borsa coordinata, la moglie dell'erede al trono britannico, William, è stata accolta dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari che l'ha accompagnata municipio per ricevere il Primo Tricolore come tributo al suo impegno per l'infanzia.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Reggio Emilia accoglie Catherine. Alla principessa il primo Tricolore e tanti selfie in pi... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggio Emilia consegnerà il Primo Tricolore alla principessa KateReggio Emilia, 11 maggio 2026 – “Consegnerò il Primo Tricolore a sua altezza reale, principessa del Galles, Kate Middleton”. Leggi anche: Reggio Emilia blindata, e curiosa, accoglie Catherine Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia per l’infanzia: il grazie del sindaco al personale del Reggio Children Approach; Massari e Mahmoud: Grazie a chi incarna ogni giorno il Reggio Children Approach; Famiglia nel bosco, appello a Kate Middleton: il piano per coinvolgere la principessa (che arriva in Italia); Famiglia nel bosco, Catherine non può tornare nella casa famiglia. Gli avvocati rinunciano al mandato, il nuovo legale è Simone Pillon. Reggio Emilia blindata, e curiosa, accoglie Catherine (video)AGI - Parte con un affettuoso saluto a cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Al suo arrivo, la principessa del Galles si è trattenuta per qualche ... msn.com Live Leggi in appLa principessa del Galles in visita oggi e domani per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach sull’infanzia. Per Catherine è il primo viaggio all’estero ... bologna.repubblica.it