Reggio Emilia consegnerà il Primo Tricolore alla principessa Kate
Reggio Emilia si prepara a consegnare il Primo Tricolore alla principessa Kate del Galles. La cerimonia si terrà il 11 maggio 2026, con un evento ufficiale durante il quale sarà consegnato il simbolo nazionale alla rappresentante reale. La consegna è stata annunciata da un rappresentante locale, che ha comunicato l’intenzione di procedere con il rito ufficiale. La data e i dettagli dell’evento sono stati resi pubblici nelle ultime settimane.
Reggio Emilia, 11 maggio 2026 – “ Consegnerò il Primo Tricolore a sua altezza reale, principessa del Galles, Kate Middleton ”. Lo ha annunciato nel pomeriggio il sindaco di Reggio, Marco Massari durante il consiglio comunale (tenutosi in remoto via streaming per consentire i sopralluoghi di sicurezza alla Sala del Tricolore dove verrà ospitata mercoledì 13 maggio pomeriggio). LEGGI ANCHE Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate Niente cerimonia pubblica per rispettare la riservatezza del protocollo. “Dopo diversi giorni di interlocuzioni con i referenti britannici, abbiamo concordato che il conferimento non avverrà con una cerimonia pubblica – ha spiegato il primo cittadino – per rispettare la riservatezza del protocollo di una visita non istituzionale e ufficiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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