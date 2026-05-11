Reggio Emilia consegnerà il Primo Tricolore alla principessa Kate

Reggio Emilia si prepara a consegnare il Primo Tricolore alla principessa Kate del Galles. La cerimonia si terrà il 11 maggio 2026, con un evento ufficiale durante il quale sarà consegnato il simbolo nazionale alla rappresentante reale. La consegna è stata annunciata da un rappresentante locale, che ha comunicato l’intenzione di procedere con il rito ufficiale. La data e i dettagli dell’evento sono stati resi pubblici nelle ultime settimane.

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