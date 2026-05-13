Reggio Emilia si prepara ad accogliere la principessa del Galles, Catherine, che questa mattina sarà presente in piazza. Nei bar del centro, prima di colazione, molte persone si interrogano sull’arrivo e sulla presenza della visita ufficiale. La città è circondata da misure di sicurezza e si nota una maggiore presenza di forze dell’ordine nelle vie principali. La giornata si svolge con un’attenzione particolare sulla presenza della figura reale.

AGI - "Kate oggi sarà in piazza". Ancora prima del caffè, nei bar del centro di Reggio Emilia si chiede dell'arrivo della principessa del Galles. Kate Middleton ha scelto la cittadina emiliana per la sua prima visita all'estero dopo la malattia e la remissione del tumore. E Reggio l'aspetta blindata e curiosa. Una 'missione-studio' di due giorni quella di Catherine Middleton focalizzata sul Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa ideata da Loris Malaguzzi che negli anni ha attirato pedagogisti, insegnanti e studiosi da tutto il mondo. E un 'ponte' con il suo Royal Foundation Centre for Early Childhood creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Reggio Emilia blindata, e curiosa, attende Catherine

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