reggio emilia blindata e curiosa accoglie catherine video

Reggio Emilia si prepara ad accogliere la visita di Kate Middleton, con le strade chiuse al traffico e un cordone di sicurezza rafforzato. La duchessa si è rivolta a circa cinquanta bambini delle scuole dell'infanzia in un evento che ha suscitato grande attenzione tra i cittadini. La visita fa seguito a un saluto affettuoso rivolto ai piccoli presenti, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente l’intera zona.

AGI - Parte con un affettuoso saluto a cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Al suo arrivo, la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli alunni in piazza Prampolini di fronte alla sede del Comune. Poi ha abbracciato una ragazza. "Kate Kate" il grido delle tante persone assiepate da questa mattina dietro le transenne, cui la principessa ha rivolto un saluto. "È bellissima", commentano i fan. Tailleur pantaloni blu pervinca con borsa coordinata, la moglie dell'erede al trono britannico, William, è stata accolta dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari che l'ha accompagnata municipio per ricevere il Primo Tricolore come tributo al suo impegno per l'infanzia.🔗 Leggi su Agi.it

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