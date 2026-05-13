Reggio Emilia si prepara ad accogliere Catherine, la principessa del Galles, che oggi sarà presente in piazza. Nei bar del centro, già prima di colazione, si discute dell’evento e dell’arrivo di questa figura pubblica. La città si presenta con alcune misure di sicurezza e con l’atmosfera di una giornata speciale. La presenza della principessa ha suscitato curiosità tra i cittadini e i visitatori.

AGI - "Kate oggi sarà in piazza". Ancora prima del caffè, nei bar del centro di Reggio Emilia si chiede dell'arrivo della principessa del Galles. Kate Middleton ha scelto la cittadina emiliana per la sua prima visita all'estero dopo la malattia e la remissione del tumore. E Reggio l'aspetta blindata e curiosa. Una 'missione-studio' di due giorni quella di Catherine Middleton focalizzata sul Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa ideata da Loris Malaguzzi che negli anni ha attirato pedagogisti, insegnanti e studiosi da tutto il mondo. E un 'ponte' con il suo Royal Foundation Centre for Early Childhood creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Reggio Emilia blindata, e curiosa, accoglie Catherine

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Temi più discussi: Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Reggio Emilia, arriva la principessa del Galles: vietati droni, lattine e spry; La principessa Kate arriva in Italia: E' lei la star dei Windsor. L'attenzione per i bimbi? La mette in pratica in casa; Tombini e cassette postali sigillati, divieti per auto e bevande in lattine e vetro: così Reggio Emilia si prepara all'arrivo di Kate Middleton.

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