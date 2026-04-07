Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato le procedure da seguire per richiedere il voto domiciliare in vista delle prossime elezioni comunali. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 4 maggio. Le modalità di richiesta devono essere rispettate dagli aventi diritto che desiderano votare da casa. Le istruzioni sono state rese pubbliche dal municipio, che ha fornito tutte le indicazioni necessarie per completare la procedura.

Il Comune di Reggio Calabria ha reso note le modalità per esercitare il diritto al voto domiciliare in occasione delle prossime elezioni comunali. La misura è rivolta a chi non può recarsi ai seggi a causa di gravi condizioni di salute. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso ufficiale che specifica i criteri di accesso a questa modalità di voto. L’iniziativa mira a garantire la partecipazione democratica anche a coloro che soffrono di patologie invalidanti. Il beneficio è riservato agli elettori colpiti da infermità estremamente gravi, tali da rendere impossibile lo spostamento dalla propria abitazione. Questa condizione permane valida anche qualora vengano utilizzati i mezzi di trasporto messi a disposizione dall’ente locale per aiutare i disabili a raggiungere il seggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto domiciliare a Reggio Calabria: ecco come richiederlo entro il 4 maggio

Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri riunitosi mercoledì pomeriggio non ha solo licenziato il nuovo decreto bollette con gli aiuti alle fasce più vulnerabili...

Voto domiciliare per il referendum, ecco come prenotare la visitaIn occasione del referendum costituzionale che si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl di Piacenza comunica che a...

Elezioni Reggio Calabria, come funziona il voto domiciliare: pubblicato l’avviso del ComuneSi avvicinano le elezioni Comunali anche a Reggio Calabria e con esse le informazioni relative al voto domiciliare. Come funziona? Queste le informazioni sul sito ufficiale del Comune: le disposizioni ... strettoweb.com

Comunali a Reggio e Crotone: le ceneri dell’antica rivolta tra Ciccio e Mimmetto e le Idi di Voce bruciate dall’inchiesta TeoremaSabato di Pasqua di fermento per gli aspiranti candidati ai consigli comunali di Reggio Calabria e Crotone. Per il voto di maggio bisogna andare in giro a far gli auguri e raccomandarsi per un consens ... corrieredellacalabria.it