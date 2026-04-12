A Reggio Calabria, Nicola Malaspina ha comunicato la sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni amministrative, entrando a far parte delle liste di Fratelli d’Italia. La sua candidatura sostiene il candidato sindaco Cannizzaro, con cui si presenterà alle consultazioni elettorali in vista delle elezioni comunali. La scelta di Malaspina di partecipare alla competizione si è resa pubblica attraverso un annuncio ufficiale.

Nicola Malaspina ha annunciato ufficialmente la propria partecipazione alle prossime consultazioni elettorali per l’amministrazione di Reggio Calabria, schierandosi con le liste di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Cannizzaro. La decisione, comunicata tramite i canali social, segna il ritorno di un esponente che nel 2021 scelse di rassegnare le dimissioni dal Consiglio comunale, distinguendosi dagli altri membri in seguito alle vicende giudiziarie legate al processo Miramare. Un percorso definito dalla continuità e dai valori espressi nel tempo. La scelta di Malaspina non appare come un movimento isolato, ma come il proseguimento di una traiettoria politica che affonda le radici nelle esperienze giovanili presso il Fronte della Gioventù e il MSI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Malaspina torna in campo con Fratelli d’Italia

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