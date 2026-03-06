Arianna Meloni Fratelli d' Italia su elezioni comunali e referendum | Alle urne per Pescara e per un Paese più giusto

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha partecipato a un evento elettorale a Pescara, affrontando le prossime elezioni comunali e il referendum costituzionale sulle carriere dei magistrati. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di recarsi alle urne per contribuire alla formazione di un Paese più giusto. Ha inoltre invitato gli elettori a votare in vista delle consultazioni.

Arianna Meloni, responsabile segreteria politica e adesioni di Fratelli d’Italia è intervenuta a Pescara nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni comunali e il referendum “Oggi abbiamo la possibilità di fare la differenza, per Pescara e per la nazione. Voi siete stati un modello, l’Abruzzo è stata la prima regione a scegliere un governo guidato da Fratelli d’Italia e a confermarlo. Perché quando Fratelli d’Italia governa, insieme al centrodestra unito, governa bene e i cittadini lo riconoscono. Il governo Meloni è uno dei più longevi della storia della Repubblica, abbiamo risollevato questa Nazione e l’abbiamo resa più stabile dal punto di vista economico, più forte sul piano internazionale e più sicura su quello interno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

FdI chiude la campagna per il Sì con Arianna Meloni. Aspettando Giorgia
Saranno il capo della segreteria politica e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a chiudere la campagna referendaria del partito il 19 marzo a Roma. Mentre resta il rebus della partecipazione della premier all'evento del 12 marzo a Milano.

