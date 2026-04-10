Reddito di merito 1.000 euro al mese agli studenti universitari in Calabria

La Regione Calabria ha approvato l’istituzione di un contributo mensile di 1.000 euro destinato agli studenti universitari calabresi. Il sostegno è riservato a coloro che scelgono di frequentare atenei presenti nella regione. La misura si rivolge a studenti che abbiano conseguito determinati requisiti di merito e che risiedano in Calabria. La somma sarà erogata mensilmente a partire dal prossimo anno accademico.

La Regione Calabria istituisce il reddito di merito, un contributo mensile di 1.000 euro destinato agli studenti universitari calabresi che scelgono di frequentare gli atenei della propria regione. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo anno accademico e sarà resa operativa attraverso la firma di un Protocollo d’intesa tra la Regione e i rettori delle università calabresi, prevista per mercoledì 15 aprile. Di cosa si tratta. Ad annunciare il provvedimento è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, che ha convocato la Giunta mentre si trovava a Roma, impegnato su dossier nazionali riguardanti la regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Reddito di merito, 1.000 euro al mese agli studenti universitari in Calabria Leggi anche: Il Reddito di Merito in Calabria è una misura classista: 1000 euro al mese agli studenti privilegiati Temi più discussi: Occhiuto: La Calabria istituisce il reddito di merito: 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università; Calabria, via al reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che restano a studiare nelle università calabresi; Calabria, arriva il reddito di merito: mille euro al mese per gli universitari calabresi; Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al mese. Reddito di merito in Calabria: 1000 euro al mese per gli studenti che scelgono le Università della RegionePer avere questo sostegno economico bisogna conseguire e mantenere una media alta ed essere in regola nel proprio percorso accademico ... vanityfair.it Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al meseVia libera della Giunta alla misura annunciata da Occhiuto: contributo per studenti con media alta iscritti negli atenei regionali per contrastare la fuga dei giovani ... calabria.gazzettadelsud.it Sale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.360 euro l’anno. - facebook.com facebook In Calabria arriva il reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che rimangono a studiare in regione x.com