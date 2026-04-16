Reddito di merito in Calabria 15 milioni per premiare gli studenti universitari con i voti più alti

La Regione Calabria ha firmato un accordo con le tre università locali per l'erogazione del Reddito di merito, un sostegno finanziario destinato agli studenti universitari con i voti più alti. Per questa iniziativa sono stati stanziati 15 milioni di euro, con l'obiettivo di premiare i risultati accademici di studenti eccellenti. L'intervento mira a incentivare la merito e sostenere chi si distingue nel percorso universitario.

La Regione Calabria ha siglato un protocollo d’intesa con le tre università calabresi per l’attuazione del Reddito di merito, un contributo economico destinato agli studenti che si distinguono per risultati accademici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Reddito di merito, 1.000 euro al mese agli studenti universitari in Calabria Reddito di merito, la Regione Calabria lo estende anche agli studenti universitari di secondo e terzo annoOcchiuto annuncia dal 2026 il sostegno economico per premiare merito e profitto e limitare la "fuga" dei giovani dalla regione Il presidente della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arriva il reddito di merito, da 500 a mille euro al mese. Ecco come funziona; Calabria, via libera al reddito di merito, Occhiuto: 1000 euro al mese agli universitari; Calabria, via al reddito di merito: mille euro al mese agli studenti che restano a studiare nelle università calabresi; Lavoro, Calabrese: Impegno concreto con il ‘reddito di merito’ e l’avviso ‘Lavoro giovani Calabria’ per contrastare lo spopolamento. Reddito di Merito in Calabria, firmato il Protocollo d’intesa Regione Calabria-UniversitàFirmato in Cittadella il protocollo tra Regione e università calabresi per il reddito di merito. Stanziati 15 milioni contro la fuga dei talenti ... citynow.it Reddito di merito, ecco come funziona. Occhiuto e i Rettori firmano l’intesa: «Studiare in Calabria conviene di più» – VIDEOIl governatore spiega l'incentivo destinato ai giovani gli scelgono gli atenei calabresi. «Siamo la prima Regione d'Italia a farlo» ... corrieredellacalabria.it Reddito di merito in Calabria: da 500 a 750 e fino a 1.000 euro al mese agli studenti - facebook.com facebook Al via in Calabria il Reddito di merito, fino a mille euro al mese agli universitari. Per ottenere e mantenere il beneficio necessari voti alti e regolarità della carriera #ANSA x.com