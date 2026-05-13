Recalcati una vita da film L’Italia celebra Charly

L’Italia si prepara a festeggiare gli 80 anni di una figura iconica della pallacanestro, nota come “Charly”. La celebrazione vuole rendere omaggio a una carriera lunga e ricca di successi, con eventi e iniziative dedicate alla sua vita e alle sue imprese sportive. La ricorrenza si svolge in un contesto che coinvolge appassionati, atleti e addetti ai lavori, tutti pronti a ricordare un personaggio che ha lasciato un segno nel mondo dello sport italiano.

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Celebrare gli 80 anni di una leggenda della pallacanestro e farlo in grande stile. Anche con questo obiettivo è nato il progetto ideato da Alessandro Nava che con la sua agenzia di comunicazione (WE for YOU Events&Communication) e la regia di Fabio Villoresi, ha messo in piedi un docu-film che ripercorre tutta la carriera di Carlo Recalcati, dapprima storico giocatore e poi allenatore che ha raggiunto le massime vette del basket italiano. "Per tutti Charly", il titolo dell’opera che è andata per la prima volta in scena proprio ieri sera. Non poteva che essere nella città dove Recalcati ha avuto i maggiori successi in campo e in panchina, ossia a Cantù, al Cineteatro Fumagalli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Recalcati, una vita da film. L’Italia celebra “Charly“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nel 2000 vinse con l’Aquila. "Per tutti Charly», il docu-film su Recalcati in anteprima il 12 maggio a CantùSi chiama "Per tutti Charly" ed è il docu-film sulla vita di Carlo Recalcati, soprannominato Charly, nato a Milano, idolo di Cantù e tricolore su tre... Per Tutti Charly: Cantù ospita la prima del docufilm su Carlo RecalcatiCantù si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla pallacanestro italiana. Temi più discussi: Recalcati: Ascoltare le parole di un maestro significa ogni volta fare esperienza della luce. La scuola deve dare forma alla vita. INTERVISTA; I libri di Massimo Recalcati: psicanalisi della società contemporanea; Recalcati, ritratto composito dello psicoanalista da giovane; 4 libri di Massimo Recalcati che indagano il rapporto famigliare. Il Maestro - Results on X | Live Posts & Updates x.com Recalcati: Ascoltare le parole di un maestro significa ogni volta fare esperienza della luce. La scuola deve dare forma alla vita. INTERVISTAA margine del congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione, interviene, ai microfoni di Orizzonte Scuola, lo psicanalista Massimo Recalcati ... orizzontescuola.it Recalcati,una vita per il wrestlingChristian Recalcati, originario di Monza dove è nato trentadue anni fa, è un grande appassionato di wrestling che commenta insieme a Giacomo Ciccio Valenti ogni fine settimana su Italia 1. La passione ... tgcom24.mediaset.it