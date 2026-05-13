Recalcati una vita da film L’Italia celebra Charly
L’Italia si prepara a festeggiare gli 80 anni di una figura iconica della pallacanestro, nota come “Charly”. La celebrazione vuole rendere omaggio a una carriera lunga e ricca di successi, con eventi e iniziative dedicate alla sua vita e alle sue imprese sportive. La ricorrenza si svolge in un contesto che coinvolge appassionati, atleti e addetti ai lavori, tutti pronti a ricordare un personaggio che ha lasciato un segno nel mondo dello sport italiano.
Celebrare gli 80 anni di una leggenda della pallacanestro e farlo in grande stile. Anche con questo obiettivo è nato il progetto ideato da Alessandro Nava che con la sua agenzia di comunicazione (WE for YOU Events&Communication) e la regia di Fabio Villoresi, ha messo in piedi un docu-film che ripercorre tutta la carriera di Carlo Recalcati, dapprima storico giocatore e poi allenatore che ha raggiunto le massime vette del basket italiano. "Per tutti Charly", il titolo dell’opera che è andata per la prima volta in scena proprio ieri sera. Non poteva che essere nella città dove Recalcati ha avuto i maggiori successi in campo e in panchina, ossia a Cantù, al Cineteatro Fumagalli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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