Per Tutti Charly | Cantù ospita la prima del docufilm su Carlo Recalcati
Stasera, nel Cineteatro Fumagalli di Cantù, si svolgerà la prima proiezione del documentario “Per Tutti Charly”. L’evento, previsto alle 21, è dedicato alla figura di Carlo Recalcati, noto allenatore e protagonista della pallacanestro italiana. La proiezione fa parte di un tour itinerante che coinvolge diverse città e si concentra sulla vita e sulla carriera di Recalcati.
Cantù si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla pallacanestro italiana. Questa sera, martedì 12 maggio, alle ore 21, il Cineteatro Fumagalli ospiterà la prima proiezione itinerante del film documentario “Per Tutti Charly”, dedicato alla figura di Carlo Recalcati, leggenda del.🔗 Leggi su Quicomo.it
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