Per Tutti Charly | Cantù ospita la prima del docufilm su Carlo Recalcati

Stasera, nel Cineteatro Fumagalli di Cantù, si svolgerà la prima proiezione del documentario “Per Tutti Charly”. L’evento, previsto alle 21, è dedicato alla figura di Carlo Recalcati, noto allenatore e protagonista della pallacanestro italiana. La proiezione fa parte di un tour itinerante che coinvolge diverse città e si concentra sulla vita e sulla carriera di Recalcati.

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