Si chiama "Per tutti Charly" ed è il docu-film sulla vita di Carlo Recalcati, soprannominato Charly, nato a Milano, idolo di Cantù e tricolore su tre panchine diverse, un primato che condivide con Valerio Bianchini (il primo a realizzare l’impresa) ed Ettore Messina (l’ultimo in ordine di tempo). Il 12 maggio, ai cineteatro Fumagalli di Cantù, avrà la sua prima assoluta. La regia è di Fabio Villoresa, la sceneggiatura di Alessandro Nava. Che ci sarebbe stato un film, sulla sua vita, era stato annunciato l’11 settembre scorso, quando Charly aveva festeggiato i suoi primi 80 anni a Limbiate. Tra gli amici di sempre canturini, alcuni dei suoi ragazzi da coach (Hugo Sconochini e Giacomo Galanda) e video spassosi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel 2000 vinse con l’Aquila. "Per tutti Charly», il docu-film su Recalcati in anteprima il 12 maggio a Cantù

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