Oggi, a Riva del Garda, un rappresentante di Legacoop Abitanti ha sottolineato la necessità di creare una piattaforma nazionale dedicata all’affordable housing. La proposta si basa sulla richiesta di strumenti più efficaci per affrontare la questione abitativa. Durante l’evento Rebuild 2026, sono state discusse le modalità per promuovere soluzioni accessibili e sostenibili nel settore immobiliare. La discussione ha coinvolto diversi attori del settore, evidenziando l’interesse verso un intervento coordinato a livello nazionale.

Riva del Garda, 13 mag. (Adnkronos) - “Oggi come Legacoop Abitanti abbiamo portato il nostro contributo a questa discussione sempre più rilevante sull'affordable housing: c'è un grande impegno a livello europeo; ieri, infatti, si è tenuto un incontro a Cipro con i ministri della Casa e in questo momento in Italia si discute di un decreto Piano Casa, appena varato, che prevede la realizzazione di molti alloggi”. Sono le parole di Rossana Zaccaria, Presidente Legacoop Abitanti, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, Zaccaria (Legacoop Abitanti): "Necessaria piattaforma nazionale per l'affordable housing"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Rebuild 2026, Camerano (Cdp): "Service housing leva strategica per mobilità e lavoro"

Rebuild 2026, Bonatta (Itas assicurazioni): “Housing e decarbonizzazione richiedono visione Esg integrata”(Adnkronos) – "Il panel a cui abbiamo partecipato è quello relativo all'aspetto della decarbonizzazione collegata non solo alla E di Environment, ma...

Si parla di: Torna a Riva del Garda 'Rebuild', riflettori su piano casa ed emergenza abitativa.

Rebuild 2026, Zaccaria (Legacoop Abitanti): Necessaria piattaforma nazionale per l’affordable housingOggi come Legacoop Abitanti abbiamo portato il nostro contributo a questa discussione sempre più rilevante sull’affordable housing: c'è un grande impegno a livello europeo; ieri, infatti, si è tenuto ... adnkronos.com

REbuild 2026: l’abitare al centro tra politiche, finanza, innovazione e sostenibilità(Teleborsa) - La questione abitativa è oggi una delle principali criticità socio-economiche europee e, per la prima volta, è entrata nell’agenda politica continentale. Negli ultimi anni, i costi dell’ ... finanza.repubblica.it