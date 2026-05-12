Rebuild 2026 Bonatta Itas assicurazioni | Housing e decarbonizzazione richiedono visione Esg integrata

Un rappresentante di una compagnia assicurativa ha partecipato a un evento dedicato alla decarbonizzazione, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che includa aspetti ambientali, sociali e di governance. Durante il panel, si è discusso di come le strategie di housing e di riduzione delle emissioni debbano considerare tutte e tre le dimensioni per raggiungere una sostenibilità effettiva. La discussione ha evidenziato la centralità di un metodo che coniuga aspetti sociali e di governance con le pratiche ambientali.

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