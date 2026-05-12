Rebuild 2026 Bonatta Itas assicurazioni | Housing e decarbonizzazione richiedono visione Esg integrata
Un rappresentante di una compagnia assicurativa ha partecipato a un evento dedicato alla decarbonizzazione, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che includa aspetti ambientali, sociali e di governance. Durante il panel, si è discusso di come le strategie di housing e di riduzione delle emissioni debbano considerare tutte e tre le dimensioni per raggiungere una sostenibilità effettiva. La discussione ha evidenziato la centralità di un metodo che coniuga aspetti sociali e di governance con le pratiche ambientali.
(Adnkronos) – "Il panel a cui abbiamo partecipato è quello relativo all'aspetto della decarbonizzazione collegata non solo alla E di Environment, ma bensì anche alla S di Social e alla G di Governance, che per noi sono aspetti molto importanti per ottenere una sostenibilità davvero completa. Trascurare l'aspetto sociale o di governance, infatti, non ci. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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