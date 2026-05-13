Rebuild 2026 Panarari Unimore | L' abitare è al centro delle nuove relazioni sociali

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'edizione di Rebuild 2026, un esperto proveniente dal mondo accademico ha sottolineato come il tema dell'abitare sia diventato centrale nelle nuove dinamiche sociali. L'evento, tenutosi a Milano, ha attirato professionisti e studiosi interessati a discutere le evoluzioni nel settore dell'edilizia e delle relazioni tra le persone. La conferenza ha offerto uno spazio di confronto tra quanti si occupano di ricerca e innovazione nel campo dell'abitare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Un evento come Rebuild è particolarmente stimolante e interessante, soprattutto per chi, come me, viene dall'accademia e dal mondo della ricerca. È un modo di entrare all'interno dei processi economici, le relazioni dirette tra gli attori della nostra società in un settore fondamentale come quello dell'abitare, del costruire e dunque anche del dare vita a relazioni sociali attraverso il tessuto abitativo e quella fondamentale dimensione del legame sociale che è trovare case e luoghi abitabili per le persone". E' quanto affermato da Massimiliano Panarari, professore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in occasione della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).🔗 Leggi su Iltempo.it

rebuild 2026 panarari unimore l abitare 232 al centro delle nuove relazioni sociali
© Iltempo.it - Rebuild 2026, Panarari (Unimore): "L'abitare è al centro delle nuove relazioni sociali"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Rebuild 2026, Zanoni (sindaco Riva del Garda): "L'abitare è una sfida centrale per il futuro delle comunità"

Matera al centro: nuove strategie per abitare il Mediterraneo? Cosa sapere Il 24 aprile il Campus Unibas di Lanera ospita il seminario sulle città mediterranee.

RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * REBUILD 2026: «CALL FOR CONTRIBUTION, RIVOLTA A STARTUP E PROFESSIONISTI PER LA COSTRUZIONE DEI CONTENUTI DELLA ...REBUILD 2026: Call for Contribution: porta il tuo contributo sul palco. Aperta la Call for Contribution di REbuild 2026, l’invito a proporre idee, progetti e visioni capaci di contribuire al ... agenziagiornalisticaopinione.it

REbuild, il tema dell'edizione 2026 sarà Housing Remix(Teleborsa) - Il 12 e 13 maggio 2026 torna REbuild, il salone dell'edilizia sostenibile, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Il tema dlela prossima edizione sarà Housing Remix. Nuove ... teleborsa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web