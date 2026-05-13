Rebuild 2026 Panarari Unimore | L' abitare è al centro delle nuove relazioni sociali

Durante l'edizione di Rebuild 2026, un esperto proveniente dal mondo accademico ha sottolineato come il tema dell'abitare sia diventato centrale nelle nuove dinamiche sociali. L'evento, tenutosi a Milano, ha attirato professionisti e studiosi interessati a discutere le evoluzioni nel settore dell'edilizia e delle relazioni tra le persone. La conferenza ha offerto uno spazio di confronto tra quanti si occupano di ricerca e innovazione nel campo dell'abitare.

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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Un evento come Rebuild è particolarmente stimolante e interessante, soprattutto per chi, come me, viene dall'accademia e dal mondo della ricerca. È un modo di entrare all'interno dei processi economici, le relazioni dirette tra gli attori della nostra società in un settore fondamentale come quello dell'abitare, del costruire e dunque anche del dare vita a relazioni sociali attraverso il tessuto abitativo e quella fondamentale dimensione del legame sociale che è trovare case e luoghi abitabili per le persone". E' quanto affermato da Massimiliano Panarari, professore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in occasione della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rebuild 2026, Panarari (Unimore): "L'abitare è al centro delle nuove relazioni sociali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Rebuild 2026, Zanoni (sindaco Riva del Garda): "L'abitare è una sfida centrale per il futuro delle comunità" Matera al centro: nuove strategie per abitare il Mediterraneo? Cosa sapere Il 24 aprile il Campus Unibas di Lanera ospita il seminario sulle città mediterranee. RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * REBUILD 2026: «CALL FOR CONTRIBUTION, RIVOLTA A STARTUP E PROFESSIONISTI PER LA COSTRUZIONE DEI CONTENUTI DELLA ...REBUILD 2026: Call for Contribution: porta il tuo contributo sul palco. Aperta la Call for Contribution di REbuild 2026, l’invito a proporre idee, progetti e visioni capaci di contribuire al ... agenziagiornalisticaopinione.it REbuild, il tema dell'edizione 2026 sarà Housing Remix(Teleborsa) - Il 12 e 13 maggio 2026 torna REbuild, il salone dell'edilizia sostenibile, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Il tema dlela prossima edizione sarà Housing Remix. Nuove ... teleborsa.it