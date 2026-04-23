Il 24 aprile, il Campus Unibas di Lanera ospita un seminario dedicato alle città mediterranee, con focus sulle sfide dell’abitare e della crisi climatica. Il progetto HERST, che coinvolge le aree di Matera e Crotone, si concentra sul diritto all’abitare e sulle strategie di adattamento ai cambiamenti ambientali. L’evento riunisce esperti e studiosi per discutere delle nuove modalità di vivere e gestire le aree urbane nel Mediterraneo.

? Cosa sapere Il 24 aprile il Campus Unibas di Lanera ospita il seminario sulle città mediterranee.. Il progetto HERST affronta il diritto all'abitare e la crisi climatica tra Matera e Crotone.. Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 16, il Campus dell’Università della Basilicata a Lanera ospiterà il seminario sulle città mediterranee, un incontro che metterà al centro il diritto all’abitare e la crisi climatica tra Matera, Potenza, Pescara e Crotone. L’appuntamento si terrà nell’Aula B003 del campus materano e nasce dalle attività di ricerca del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS). L’iniziativa non è un evento...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera al centro: nuove strategie per abitare il Mediterraneo

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